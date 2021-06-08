شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز المرحلة الأولى للسجل الموحد لموظفي حكومة دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت دبي الذكية عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»، والذي أطلقته بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، والذي غطت من خلاله 24 جهة من جهات حكومة دبي.

وتسعى دبي الذكية من خلال المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة «سجلات دبي» التي أطلقتها في مارس/ آذار العام الماضي، إلى تقديم سجل بيانات دقيق وموحد لإدارة ورفع جودة بيانات الموظفين، بما يسهم في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى حكومة دبي والجهات الحكومية، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحول الذكي الشامل.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي، وفي مقدمتها دبي الذكية، على الارتقاء بالمورد البشري في دبي، وتجهيز البنية التحتية اللازمة، وإصدار القوانين والتشريعات والأنظمة التي تعزز من مكانة قطاع الموارد البشرية.

من جانبه، أكد يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، أن حكومة دبي تسير بخطى واثقة وثابتة نحو التحول الرقمي الشامل، الذي يستند إلى رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة رقمية قائمة على تبني أحدث التقنيات وتوظيفها في صياغة حلول، تضمن كفاءة الحكومة والاستخدام الأفضل لمواردها البشرية، لتحقيق أعلى معدلات لمؤشرات الأداء الرئيسية بجميع المجالات.