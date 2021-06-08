شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «التمكين الاجتماعي» ومجلس الشارقة للتعليم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ومجلس الشارقة للتعليم في مبادرة «مراكز مدد» انضم ما يزيد على 40 طالباً وطالبة من أبناء المؤسسة لدروس التقوية التي نُظّمت عن بُعد؛ بهدف تمكين الطلبة تمكيناً أكاديمياً، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي ومساعدتهم على تخطي فترة الاختبارات، بما يضمن لهم تحقيق النجاح والتميز.

وصرّحت نوال الحامدي مديرة إدارة الرخاء الاجتماعي: تحرص المؤسسة على توفير الرعاية التعليمية للطلبة الأيتام المنتسبين للمؤسسة ضمن مشروع «علم بالقلم»؛ الهادف لدعم تعليم الأيتام، والذي يعد برنامج المتأخرين دراسياً أحد البرامج التعليمية المندرجة تحت المشروع بهدف رفع مستوى الطلبة.