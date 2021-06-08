شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد تخريج الدفعة الـ41 من جامعة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين : راشد النعيمي

تحتفي جامعة الإمارات تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتشريف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم بتخريج الدفعة ال41 من طلبتها وطالباتها عن بُعد، بمشاركة عدد من أصحاب السموّ الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأولياء الأمور.

وتضم الدفعة الجديدة 2725 طالباً وطالبة، منهم 346 في برامج الدراسات العليا، و62 خريجاً وخريجة من كلية الطب والعلوم الصحية.

وحققت الجامعة إنجازات غير مسبوقة خلال العام الماضي في أحوال استثنائية عالمية نتيجة جائحة «كورونا»، تنوعت بين المساهمة في إيجاد حلول علمية ومبتكرة لمكافحة الفيروس، ومواصلة العملية التعليمية عن بُعد، تماشياً مع توجهات الدولة والقيادة الرشيدة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بطرح برامج علمية في هذا المجال، وتعزيز البحث العلمي، خاصة في الفضاء والتصنيع والذكاء الاصطناعي، وتطوير المخرجات الأكاديمية.

أكد زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة - الرئيس الأعلى للجامعة، أن الجامعة تحظى بمكانة رفيعة في نفوس أبناء دولة الإمارات، ولها في قلوبنا منزلة كبيرة، وقد نجحت في مسيرتها العلمية، التي امتدت على مدى أربعة عقود، خَطَت خلالها خطوات واسعةً على طريقِ تأدية رسالتِها الوطنية في التنويرِ المعرفي والعلمي والثقافي، والإسهام في تحقيقِ التنمية الشَّاملة. مستنيرة بِرُؤى القيادة السَّديدة، وبالتعاون مع مؤسساتِنَا الوطنية المختلفة وشركائنا الاستراتيجيين.

وأضاف أن الجامعة أضحت اليومَ صَرْحاً علمياً شامخاً، يتبوّأ مكانة رفيعة بين الجامعات الوطنية والإقليمية والعالمية، على النَّحوِ الذي أَرَادَه مؤسس الجامعة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّبَ اللهُ ثَراه، وسعى إليه راعي مسيرتها اليوم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لتأهيل الشباب وتمكينهم من ريادة المستقبل، كونه ركيزة أساسية لمواكبة التطورات والمستجدات المتسارعة، ومواجهة التحديات التي تمر بها المجتمعات، والانفتاح على العالم، واستشراف المستقبل.

وأشار، كذلك، إلى مواصلة الجامعة عملها الدؤوب في تحقيق رؤية الدولة نحو ريادة المستقبل ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، ومن أهمها طرح برامج علمية مبتكرة تواكب أحدث التطورات العلمية والتقنية التي شهدتها الجامعات العالمية المتميزة، في البرامج الجامعية وبرامج الدراسات العليا والتخصصات العلمية، ودعم جهود البحث العلمي النوعي والابتكارات ومشاريع الفضاء التي تعدّ أحد أهم أهداف خطة الجامعة الاستراتيجية، للإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي المهم، وتحقيق مكانة بحثية عالمية تسهم في تعزيز جهودها، في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب إعداد جيل من الخريجين المؤهلين تأهيلاً علمياً رفيعاً في كل التخصصات، ويتمتعون بمهارات فنية ومهنية عالية، تُمكّنهم من الانخراط في سوق العمل الحكومي والخاص على السواء، وهذا سيُمكّن الجامعة من الإسهام في تحقيق متطلبات الأجندة الوطنية، والاستعداد للخمسين عاماً القادمة.

5 نجوم

حصلت جامعة الإمارات، على تقييم 5 نجوم في التعليم عن بُعد، وفق تقييم مؤسسة «كيو إس» العالمية، فضلاً عن استضافتها مؤتمر «كيو إس مابل 2022» القادم، وأكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، أن حصول الجامعة على هذا التقييم، من واحدة من كبرى مؤسسات التقييم الأكاديمي العالمية، يعزز مكانة الجامعة وتأصيل دورها الريادي في العملية التعليمية، مؤسسة وطنية بحرصها على تطوير مخرجاتها الأكاديمية وتطوير آليات البرامج والمناهج التي تلبي المعايير العالمية من جهة، ومن جهة ثانية تلبي متطلبات التنمية الوطنية من المخرجات الأكاديمية التي يحصل عليها الطلاب في كل التخصصات التي تواكب متطلبات العصر.

وأضاف: حققت جامعة الإمارات نجاحاً كبيراً في التعليم عن بُعد، باعتماد عدد من الخيارات والحلول المبتكرة، التي تحقق استمرار العملية التعليمية دون أي فاقد، بل أسهمت في فتح آفاق واسعة للتعليم إلى خارج الإطار التقليدي، عبر استخدام تقنيات التكنولوجيا بشكل أمثل، واستطاعت تجاوز الصعوبات والعقبات التي فرضتها الجائحة، وكان لا بدّ من إيجاد الحلول العلمية والعملية لاستمرار العملية التعليمية، وإعداد الكوادر الوطنية وأعضاء التدريس والطلبة لهذه المرحلة النوعية.

وقال البريكي «استطاعت الجامعة أن تكون سباقة، بل رائدة في هذا الجانب لما باتت تمتلكه من خبرات وموارد بشرية مؤهلة وبنية تحتية متكاملة في الجوانب التكنولوجية، حرصاً على الاستمرار في تطوير هذه التجربة حتى تصبح من مميزات التعليم للخمسين عاماً القادمة، التي تعتمد على تعزيز الإبداع والابتكار في خططنا وبرامجنا الاستراتيجية الوطنية الطموحة التي تتبناها قيادتنا الرشيدة».

كما أدرجت الجامعة في قائمة تصنيف «ليدن» 2021، لأفضل الجامعات في العالم، وفقًا لمجموعة متنوعة من المؤشرات المختارة ويقدم تصنيفات مختلفة متعددة.

وتعد الجامعة، مؤسسة وطنية رائدة في المنشورات البحثية التعاونية الدولية، بنسبة (82%)، والأوراق المنشورة في المجلات المفتوحة بنسبة (50%). ويتضمن تصنيف «ليدن» أيضاً قائمة بالمؤلفين، بحسب الجنس، حيث تعدّ الجامعة حالياً، ثاني أفضل المؤسسة تعليمية بين جامعات دول مجلس التعاون، من حيث نسبة الأوراق البحثية النسائية.

كما أحرزت تقدماً عالمياً جديداً، يضاف إلى سلسلة إنجازاتها المستمرة، حيث أدرجت في أربع من أصل خمس مواد رئيسية، لأول مرة، حيث صُنفت ضمن أفضل الجامعات في الآداب والعلوم الإنسانية في العالم، في العلوم الاجتماعية. وتقدمت الجامعة بنحو 100 مرتبة، لتحتل المرتبة 292 في العالم. كما أنها شهدت تقدماً في الهندسة والتكنولوجيا، لتحتل المرتبة 297 أفضل جامعة في العلوم الحياتية والطب الشديد التنافسية، فضلاً عن تقدمها درجة واحدة إلى مجموعة 401-450.

وتعمل «كيو إس» بتصنيف الجامعات الرائدة في العالم في 51 تخصصاً فردياً، حيث أدرجت الجامعة في 12 تخصصاً مع تحسن كبير في ثمانية تخصصات. وحققت أكبر تقدم في الاقتصاد، حيث تقدمت درجتين في المجموعة 351-400. وكان الرقم القياسي الآخر هو دخولها للمرة الأولى في تصنيف هندسة البترول (51-100). أما التخصصات الأخرى التي احتلت فيها مرتبة عالية، فهي علوم الكمبيوتر والمحاسبة والمالية (201-250)، وإدارة الأعمال (251-300).

إنجازات أكاديمية

حققت الجامعة إنجازات خلال العام الماضي في أحوال استثنائية عالمية نتيجة الجائحة، تنوعت بين المساهمة في إيجاد حلول علمية ومبتكرة لمكافحة الفيروس، ومواصلة العملية التعليمية عن بُعد، تماشياً مع توجهات الدولة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عبر طرح برامج علمية، وتعزيز البحث العلمي، خاصة في الفضاء والتصنيع والذكاء الاصطناعي، وتطوير المخرجات الأكاديمية.

وأنجزت الجامعة 31 دراسة بحثية تتعلق بالجائحة، أسهمت بشكل كبير في التعرف إلى فهم الفيروس. كما شهد العام الماضي تسجيل 40 براءة اختراع، ومنح 31 براءة اختراع. كما أعلنت خلال عام 2020، طرح عددٍ من البرامج، منها «بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران»، وبدأ القبول فيه من الفصل الدراسي الحالي، وسجل فيه 69 طالباً وطالبة.

وتطرح الجامعة حالياً 33 برنامج ماجستير ودكتوراه في إدارة الأعمال، ودكتوراه الفلسفة في القانون، ودكتوراه الفلسفة العامة في 7 كليات، وبرنامجين جديدين هما ماجستير في تغذية الإنسان، وماجستير في علوم الفضاء. وبلغ عدد رسائل الماجستير التي أجازتها العام الماضي 48 أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير بعد مناقشتها «عن بُعد»، كما نشرت 718 رسالة وأطروحة، بموجب 547 رسالة ماجستير و171 رسالة دكتوراه، في المنصة الإلكترونية، التي تُعد مصدراً للحفاظ على الأعمال البحثية التي تنتجها الجامعة.