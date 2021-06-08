شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الهندسة في جامعة الشارقة تستعرض إنجازاتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، نظمت كلية الهندسة بالجامعة الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للكلية، حضره الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور أحمد الشماع عميد الكلية، ورؤساء الأقسام الأكاديمية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية.

في بداية الاجتماع، استعرض الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة موجزاً عن المكانة المتميزة التي أصبحت تحظى بها جامعة الشارقة بين الجامعات المحلية والإقليمية والدولية.

وقدّم الدكتور أحمد الشماع عميد الكلية عرضاً، تناول من خلاله إنجازات الكلية خلال المرحلة الماضية، وبرامجها وأقسامها العلمية.