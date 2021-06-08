شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يطورون منهجية لتوقّع نقاط التحول المجتمعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أطلق البروفيسور نيكوس نيكيفوراكيس من جامعة نيويورك أبوظبي، دراسة تناولت أسباب التمسك ببعض المعايير الاجتماعية، رغم آثارها الضارة في المجتمع، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المجتمعات في مختلف أنحاء العالم تغييرات ملحوظة وأساسية.

ووجد البروفيسور نيكيفوراكيس وزملاؤه أنّ المجتمعات يمكن أن تقع بسهولة في «فخ الامتثال»، وتشكل عائقاً في وجه التغيير الإيجابي للمعايير تجنباً لتكلف عناء التحول إلى معيارٍ جديد.

وخلص الباحثون إلى أنّ السياسات التي تساعد المجتمعات على تطوير فهمٍ مشترك لفوائد التغيير يمكن أن تعزز عملية التخلي عن المعايير السيئة.