شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الضواحي والقرى» تكرّم7 من موظفيها المحاربين لـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كرّمت دائرة شؤون الضواحي والقرى في اجتماعها الدوري الأول للعام 2021 في مقر مجْمع القرآن الكريم بالشارقة – مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية – موظفيها المشاركين بكل فخر في خط الدفاع الأول، تقديراً لجهودهم وتعاونهم في تقديم الدعم للكوادر الطبية على منفذ حدود دبا الحصن لإجراء الفحوص الطبية للعابرين على مدار الساعة، وذلك خلال الثلاثة أشهر من العام الماضي في فترة الجائحة.

ترأس الاجتماع خميس بن سالم السويدي رئيس الدائرة، وأشاد بجهود وتعاون الموظفين السبعة وما قدموه من أعمال مُشرفة، حيث يتلاقى هذا التكريم مع توجهات الدائرة وحرصها على تحفيز المجتهدين واهتمامها بقضايا المجتمع، مُشيراً إلى أن العمل الإنساني يُعد من أبرز الصفات السامية والنبيلة التي تفخر بها المجتمعات.

وسلم السويدي شهادات التقدير وهدايا تذكارية في هذه المناسبة للموظفين المشاركين مع خط الدفاع الأول، مؤكداً أهمية دورهم في خدمة مجتمعهم. وعبّر المُكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يُعد دافعاً لاستمرار بذل الجهد والعطاء.