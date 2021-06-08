شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تدرس تطوير النقل المعلّق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في إطار التعاون لتقديم حلول مبتكرة بهدف تطوير شبكات نقل مستقبلية تعمل بتقنية أنظمة النقل المعلّقة، مذكرة تفاهم مع شركة «زونج تانج سكاي ريل وي»، إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وقع الاتفاقية عن الهيئة عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، كما وقّعها عن الشركة تانج تونج رئيس الشركة، وحضر التوقيع جابر البهندي رئيس مجلس إدارة شركة سنتوريون، ممثل «زونج تانج» في دولة الإمارات و طارق البهندي رئيس تطوير شركة «سنتوريون».

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن يونس إن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود الهيئة لرفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي إلى (26%) بحلول العام 2030، وذلك عن طريق تطوير أنظمة نقل مستقبلية متطورة وتحسين شبكة وأنظمة النقل المستدام في إمارة دبي.