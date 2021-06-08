شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"التنسيقية": القيادة المصرية حريصة على إرساء السلام بالقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر تلعب دورا تاريخيا ومتفردا لإعادة إعمار غزة، وهو ما يؤكد على قوة وريادة الدولة المصرية فى التعاطى مع القضية الفلسطينة، مؤكدا أن المسار الذى اتخذته القياده السياسية فيما حدث الفترة الأخيرة يدعو للفخر ووقف إطلاق النار جاء استجابة للجهود المصرية .

وشدد أن الدولة استعادت سيادتها بالمنطقة ودورها على المستوى الإقليمى والعربى، الذى أصبح له ثقل قوى فى التعامل مع الملفات الشائكه، مشددا أن مصر تتعامل مع القضية شأنها شأن أى قضية مصرية وتتصدر اهتماماتها وجهودها تنوعت بين المساعى لوقف إطلاق النار وإنهاء الانقسام الفلسطينى بتوحيد الفصائل والقبائل الفلسطينية وطرح القضية دوليا فى فى مناقشاتها مع الخارج وصولا لدخول المعدات المصرية لبدء إعمار غزة وتخصيص 500 مليون دولار لإعمارها.

ودعا "درويش" جامعة الدول العربية لاتخاذ الموقف المصرى قدوة والاحتذاء به فى هذه المواقف العربية التى تتطلب حسم وأفعال لا أقوال، والعمل على استرداد الشعب الفلسطينى حقه وحماية حقوقه .

ولفت إلى أن إرسال المعدات المصرية لغزة فى تحرك سريع يؤكد على أن مصر تنطلق من مبدأ السلام وانتشاره فى المنطقة، وإرساء مبدأ التهدئة وتوحيد القبائل والفصائل الفسلطينية حول رأى واحد جامع، مؤكدا على الحرص فى عودة الحياة من جديد بشكل طبيعى .

يذكر أنه وبتوجيهات من الرئيس السيسي عبر السبت من خلال منفذ رفح، معدات هندسية وأطقم مصرية لقطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدم، وذلك عقب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى قرر فيها تخصيص 500 مليون دولار، للمساهمة في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة من خلال الشركات المصرية.