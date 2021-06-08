شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: تمكين المرأة من أولويات الدولة المصرية فى كافة الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه ذكاء شديد من الدولة المصرية الاهتمام بملف تمكين المرأة، موضحة أن كل البرامج الإنمائية الدولية تهتم اهتماما شديدا بملف تمكين المرأة باعتبار أن كل الدول تحتاج له كجزء من حقوق الإنسان.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يمكن المرأة سياسيا فقط، ولكن كان لها أولوية في العديد من الملفات سواء في الشمول المالى وتكافل وكرامة ومؤخرا في ملف القضاء الذى يعد الطفرة التى لم تحدث من قبل، وغير ذلك من المجالات، متابعة أن كل هذا ألقى بظلاله على ملف تمكين المرأة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القيادة السياسية تهتم بملف تمكين المرأة وتأخذ به السبق، كما أن كل مؤسسات الدولة تسلك نفس المسلك، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من النائبات يتواجدن في مجلس الشيوخ والنواب ودورهن معروف، كما أن هناك تواجدا ملحوظا للمرأة في الحكومة، حيث إن المرأة المصرية محظوظة باهتمام القيادة السياسية بها.