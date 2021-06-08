​أحمد الطاهري يقدم برنامج "60 دقيقة" على شاشة "Extra News"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

طرحت قناة Extra News برومو أحدث برامجها "60 دقيقة" من تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، يناقش البرنامج ويحلل مجريات الأمور والأحداث السياسية المحلية والدولية.

يذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء.

والجدير ذكره أن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري تم تعيينه مؤخرًا في منصب نائب رئيس قناة Extra News من جانب مجلس إدارة المتحدة، ويرأس تحرير مجلة روزاليوسف، وعمل مستشارًا لمؤسسة دي ميديا، وشارك في تأسيس (ايديا) لإنتاج الأفلام الوثائقية بالولايات المتحدة.

عمل وساهم في تأسيس عدد من القنوات أهمها: DMC، وCBC، وONtv، وdream، والحياة.

كما عمل مديرا لمكتب الوطن بواشنطن لمدة عامين قبل ان يعود ليؤسس ويرأس تحرير جورنال مصر، وعمل للعديد من الصحف الإقليمية والدولية.

​