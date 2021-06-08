بنوك الكويت ترفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ)

رفعت بنوك الكويت وشركات الصرافة المحلية اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن مصدر في بنك الكويت المركزي القول إن هذه الخطوة من جانب الجهات المالية المحلية تأتي تنفيذا لقرار لجنة تنفيذ قرارت مجلس الأمن الصادرة بموجب ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحةالدمار الشامل.

وتتضمن القرار في هذا الخصوص رفع مكاتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية اسم السودان عملياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.