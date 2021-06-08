هجوم متعمد في كندا يقتل 4 مسلمين

قناة العالم تفضح زيارة ممثل حماس للحوثي اعتبر عدد من اليمنيين زيارة وفد من حماس لصنعاء ولقائهم بقيادات حوثية إساءة للقضية الفلسطينية، حيث قدموا الهدايا لعضو المجلس... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 26 شوال 1442 هـ 26 شوال 1442 هـ

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