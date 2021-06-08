العنف يتزايد بأفغانستان.. وخسائر الجيش «صادمة»

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

كشف مسؤولون كبار في الحكومة الأفغانية، أمس، أن 150 على الأقل من قوات الأمن قتلوا أو أصيبوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع تزايد الهجمات التي يشنها مسلحو «طالبان» بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن قتالاً يدور حالياً في 26 إقليماً من إجمالي 34 في البلاد. ووصف أحدهم عدد القتلى والمصابين بأنه «مرتفع بشكل صادم».

وتقول الحكومة: إن الاشتباكات زادت مع مضي الولايات المتحدة قدماً في عملية سحب كل قواتها المتبقية بحلول 11 سبتمبر المقبل.