هاريس تدعو إلى معالجة أسباب الهجرة غير النظامية

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أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خلال زيارة لغواتيمالا أن "الناس بغالبيتهم لا يريدون مغادرة منازلهم" لكنّهم يضطرون لذلك لأنهم "غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية"، داعية سلطات البلاد إلى التعاون لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة.

وقالت هاريس، خلال اجتماع حول طاولة مستديرة مع رئيس غواتيمالا أليخاندرو ياماتي، إن "من مصلحتنا المشتركة أن نعمل معا حيث هناك إمكان لحل مشاكل مزمنة".

وأضافت نائبة الرئيس الأميركي أن "الناس بغالبيتهم لا يريدون مغادرة منازلهم" وأرض أجدادهم حيث يصلّون ويتكلمون لغتهم وحيث تسود ثقافتهم.

واعتبرت أن الذين يهاجرون إما يفعلون ذلك "هربا من خطر وإما لأنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية"، مشددة على ضرورة منحهم "الأمل بأن المساعدة في طريقها إليهم" في منطقة متضررة بشدة جراء كوفيد-19، وجراء العنف والفقر المدقع اللذين فاقمهما إعصاران في العام 2020.

وشددت على أن الأمل "يجب أن يرفق بعلاقات تسودها الثقة، وبنتائج ملموسة" من أجل "إقناع الناس بأن هناك سببا يدفعهم للأمل بالمستقبل".