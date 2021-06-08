في جريمة كراهية.. مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في دهس متعمد بمدينة تورنتو الكندية



قتل 4 أفراد من عائلة مسلمة وأصيب طفل في دهس متعمد نفذه رجل يقود شاحنة صغيرة في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية، في جريمة كراهية معادية للإسلام.



وأوقف المشتبه فيه، وهو شاب في العشرين من العمر، بُعيد الهجوم الذي حدث في مدينة لندن الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي غربي تورونتو.



وقال بول ويت المحقق في شرطة المدينة إن "ثمة أدلة على أنه فعل متعمد ومخطط له، سببه الكراهية. نعتقد أنه تم استهداف الضحايا لأنهم مسلمون".



ووجهت إلى المهاجم تهمة ارتكاب 4 جرائم متعمدة ومحاولة قتل. وأضاف أن الشرطة تنسق مع شرطة الخيالة الكندية الملكية بشأن احتمال توجيه اتهامات بالإرهاب.



المصدر: وكالات

