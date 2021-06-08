شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تستعيد ملايين الدولارات من «فدية» بالعملة المشفرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت الولايات المتحدة ملايين الدولارات من فدية بالعملة المشفرة كان قد تم دفعها لمرتكبي الهجوم السيبراني على شركة خطوط أنابيب النفط الأمريكية كولونيال بايب لاين الشهر الماضي والذي أدى إلى إيقاف إمدادات الوقود عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة بشكل مؤقت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصدر مطلع على هذه المسألة.

ورفض مسؤولو وزارة العدل الإدلاء بأي تعليق. وقالت الوزارة في وقت سابق في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها ستبحث الهجوم في الساعة 0315 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وطلب الشخص الذي ناقش هذه المسألة عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان.

وكانت شبكة سي إن إن الإخبارية قد ذكرت في وقت سابق أنه تم استعادة الملايين من الفدية المدفوعة.

وتسبب هجوم القراصنة الذين يستخدمون برمجيات الفدية الخبيثة(رانسوم وير) في نقص الوقود بمحطات البنزين في عدة ولايات بل وامتد ضرره ليشمل عمليات لبعض شركات الطيران والمطارات.

وكان الهجوم المعلوماتي جزءا من اتجاه متزايد من مثل هذه الأعمال ضد البنية التحتية الحيوية التي تشكل اختبارا مبكرا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.