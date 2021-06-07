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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: هجمات ميليشيا الحوثي على مأرب تأتي امتداداً للجرائم التي تقوم بها بحق الشعب اليمني والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021
أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية التي قامت بها ميليشيا الحوثي في مدينة مأرب بالجمهورية اليمنية ومنها الاعتداء على محطة الوقود والذي أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.
وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، اليوم، أن هذه الجرائم تأتي امتداداً للجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار واستقرار المنطقة.