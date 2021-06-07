شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي»: مستعدون لفرض تدابير انتقامية على بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مسؤول أوروبي أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في فرض تدابير انتقامية أكثر صرامة إذا فشلت حكومة المملكة المتحدة في تنفيذ التزاماتها لما بعد اتفاق بريكست بشأن أيرلندا الشمالية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لمناقشته مسائل سرية، القول إن صبر الاتحاد الأوروبي ينفد وإنه يمكن أن يستخدم كل الأدوات المتاحة له إذا فشلت المملكة المتحدة في وضع حد للإجراءات الأحادية والتهديدات. ورفض المسؤول الكشف عن تفاصيل الأدوات التي يمكن استخدامها ، قائلا إن الانتهاكات السابقة وإجراءات التحكيم لم تعد فعالة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن إحباطه قبل المحادثات المقررة بين الجانبين يوم الأربعاء، والتي تسعى إلى إيجاد حلول لمنع المزيد الاضطرابات في أيرلندا الشمالية.

وكانت المملكة المتحدة قد حثت الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على إظهار نهج "الحس السليم" لمستقبلهم بعد بريكست ، وقالت إنها تعمل بشكل وثيق مع التكتل.

وبموجب الاتفاق التجاري لبريكست المبرم في ديسمبر الماضي، يحق لكلا الجانبين فرض رسوم جمركية انتقامية في أقصى الظروف. وبشكل منفصل، يمكن للاتحاد الأوروبي منع صناعة الخدمات المالية بالمملكة المتحدة من الوصول إلى السوق الموحدة.