شكرا لقرائتكم خبر عن كندا: القتلى الأربعة دهسًا ضحية جريمة كراهية معادية للإسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الشرطة الكندية اليوم الإثنين، أن الأشخاص الأربعة الذين قتلوا دهسا بسيارة تخطت الرصيف الليلة الماضية استُهدفوا عمدا في جريمة كراهية معادية للإسلام.

وقال بول وايت رئيس مباحث مدينة لندن للصحفيين: "لقد كانت (جريمة) مخططة مسبقا ومتعمدة ولهذا وُجهت اتهامات قتل من الدرجة الأولى".

وأضاف أن الشرطة في لندن، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي تورونتو، تنسق مع شرطة الخيالة الكندية الملكية بشأن احتمال توجيه اتهامات بالإرهاب. وأُلقي القبض على رجل كندي.