شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني لـ13.4 مليون سوري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مجدداً عن قلق الأمم المتحدة حيال الأوضاع الإنسانية في سوريا خاصة مع أزمة المعابر عبر الحدود.
وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الأمم المتحدة لا تزال قلقة للغاية بشأن تدهور الوضع الإنساني لـ13.4 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا، لافتاً إلى أن بعض السوريين الأكثر ضعفاً هم الموجودون في شمال غرب البلاد.
وأوضح أن أكثر من 90 % من هؤلاء تم تقييمهم من قبل الأمم المتحدة على أنهم في حاجة ماسة أو كارثية، ولا سيما مليونين وسبعمائة ألف من الرجال والنساء والأطفال النازحين داخليا.ً