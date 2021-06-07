شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي من تدهور الوضع ‏الإنساني لـ13.4 مليون سوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مجدداً عن قلق الأمم المتحدة ‏حيال الأوضاع الإنسانية في سوريا خاصة مع أزمة المعابر عبر الحدود.‏

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الأمم المتحدة لا تزال قلقة للغاية بشأن تدهور الوضع ‏الإنساني لـ13.4 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا، لافتاً إلى أن بعض السوريين الأكثر ضعفاً هم الموجودون في شمال غرب البلاد.

وأوضح أن أكثر من 90 % من هؤلاء تم تقييمهم من قبل الأمم المتحدة على أنهم في حاجة ماسة أو كارثية، ولا سيما ‏مليونين وسبعمائة ألف من الرجال والنساء والأطفال النازحين داخليا.ً‏