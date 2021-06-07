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اعتقال قيادي في 'داعش' غربي نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" غربي نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بتنسيق معلوماتي مشترك مابين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات مكافحة ارهاب تلعفر وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ تم القبض على الارهابي المكنى (ابو الياس) المسؤول الاداري لما يسمى بـ(فرقة عين جالوت) التابعة لما كانت تسمى ولاية الجزيرة".

 

وأضافت أنه "جرى مداهمة منزله في قرية كرش التابعة لناحية العياضية غربي نينوى والقبض عليه، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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