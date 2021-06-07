شكرا لقرائتكم خبر حملة اعتقالات سورية في درعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت مصادر في الجبهة الجنوبية التابعة للمعارضة السورية إن «العشرات من عناصر الأمن العسكري التابعين للجيش السوري برفقة عناصر من الجيش السوري داهموا بلدة عتمان على أطراف مدينة درعا الشمالية واعتقلوا أكثر من 20 شابا وقاموا بالاعتداء على آخرين بالضرب بينهم كبار في السن».
وأكدت المصادر أن عناصر الأمن العسكري كانوا يطلقون الرصاص بكثافة لدى مداهمة المنازل التي يريدون تفتيشها مما تسبب بحالة من الرعب والتوتر في البلدة.
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