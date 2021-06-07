حملة اعتقالات سورية في درعا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت القوات السورية 20 شابا في حملة مداهمات واسعة في بلدة عتمان بريف درعا جنوب البلاد إثر مقتل مسؤول محلي.

وقالت مصادر في الجبهة الجنوبية التابعة للمعارضة السورية إن «العشرات من عناصر الأمن العسكري التابعين للجيش السوري برفقة عناصر من الجيش السوري داهموا بلدة عتمان على أطراف مدينة درعا الشمالية واعتقلوا أكثر من 20 شابا وقاموا بالاعتداء على آخرين بالضرب بينهم كبار في السن».

وأكدت المصادر أن عناصر الأمن العسكري كانوا يطلقون الرصاص بكثافة لدى مداهمة المنازل التي يريدون تفتيشها مما تسبب بحالة من الرعب والتوتر في البلدة.