داعش يودع الإرهابي الأكثر وحشية في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد تنظيم داعش أفريقيا مقتل زعيم حركة بوكو حرام أبوبكر شكوي، الذي يوصف بأنه الإرهابي الأكثر وحشية في العالم بعدما خطف 300 تلميذة وقتل المئات.

وكشف تسجيل صوتي أنه قتل نفسه خلال معركة مع داعش، بعد أسبوعين على صدور تقارير تفيد بوفاته، وقال متحدث باللغة الكانورية يشبه صوته صوت زعيم داعش في غرب إفريقيا أبو مصعب البرناوي في التسجيل «فضل شكوي أن يهان في الآخرة على أن يهان في الأرض. لقد قتل نفسه على الفور بتفجير عبوة ناسفة»، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس أمس.

وأوضح التنظيم المنافس لبوكو حرام في التسجيل المذكور، أن مقاتليه توجهوا إلى جيب لبوكو حرام في غابة سامبيسا، حيث عثروا على شكوي داخل منزله واشتبكوا معه في معركة بالأسلحة النارية. وقال المتحدث «إن زعيم بوكو حرام تراجع من هناك وفر إلى الغابة لمدة خمسة أيام، لكن المقاتلين استمروا في البحث عنه وتقفي أثره قبل أن يتمكنوا من تحديد مكانه».

إلى ذلك، أكد أنه بعد العثور عليه في الغابات حضه مقاتلو التنظيم وأتباعه على (التوبة)، لكن شكوي رفض وقتل نفسه، بحسب تعبيره.

وتابع قائلا «نحن مسرورون للغاية»، مضيفا أن شكوي ارتكب أعمالا إرهابية وفظائع لا يمكن تصورها.

لم تعلق بوكو حرام رسميا بعد على مقتل زعيمها الذي شن تمردا منذ أكثر من عقد في شمال شرق نيجيريا، في حين قال الجيش النيجيري «إنه يحقق في هذا الادعاء».

يشار إلى أنه في حال تأكد مقتل شكوي فإنه سيشكل ضربة قوية لبوكو حرام التي أضعفتها بالفعل الضربات الجوية على قواعدها والانشقاقات في صفوفها.

أبوبكر شكوي:

