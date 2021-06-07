9 مسؤولين عراقيين يتورطون في قضايا فساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت هيئة النزاهة العراقية أمس أن تحقيقاتها توصلت إلى إصدار 9 أوامر قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين كبار في البلاد بتهم الفساد الإداري والمالي. وقالت الهيئة في بيان إن الإجراءات التحقيقية في عدد من الملفات والقضايا المهمة، أفضت إلى استصدار 9 أوامر ومذكرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، بينهم رئيس مجلس محافظة كركوك السابق، برلماني سابق، مستشار في رئاسة الجمهورية، عضو بمجلس محافظة كركوك، رئيس الجامعة التقنية الشمالية السابق، ومدير قسم التوزيع في شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة نينوى. ووفق الهيئة، شملت الأوامر المدير العام السابق لفرع مصرف الرشيد في محافظة ذي قار ومحافظ بابل السابق.



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