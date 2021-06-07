شكرا لقرائتكم بعد خلاف مع الشرطة.. إلغاء مسيرة لليمين المتطرف بالقدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد دعوات من قبل اليمين المتطرف في إسرائيل لإطلاق مسيرة في القدس يوم الخميس، أكد المنظمون إلغاءها بعد خلاف مع الشرطة الإسرائيلية حول مسارها.

فقد أوضح متحدث باسم حركة "ام ترتسو" وهي إحدى الجهات المنظمة للمسيرة لوكالة "فرانس برس"، أن "مسيرة الأعلام" التي كان يفترض أن تصل إلى الأحياء العربية في المدينة القديمة ألغيت.

مادة اعلانية

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت في العاشر من مايو الماضي، إلغاء "مسيرة الأعلام" الخاصة بإعلان إسرائيل توحيد القدس بعد ضمها في العام 1967 على إثر المواجهات التي دارت مع الفلسطينيين في القدس الشرقية على خلفية قضية طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وعادة ما تصل المسيرة التي يشارك فيها الآلاف إلى القدس الشرقية وتمر بمحاذاة وداخل أسوار المدينة القديمة وتحديداً في الحي الإسلامي بداخلها ما يثير غضب الفلسطينيين.

فتح تدعو إلى مسيرات حاشدة

وكانت حركة فتح دعت، أمس الأحد، إلى النفير العام وإطلاق مسيرات احتجاج يوم الخميس المقبل، دفاعاً عن القدس ومواجهة المستوطنين المتطرفين.

وحثت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" كوادرها على الوقوف صفا واحدا، للدفاع عن القدس، ومواجهة مسيرة المستوطنين المتطرفين.

مستوطنون إسرائيليون استولوا على منزل لعائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح - فرانس برس

كما حمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع في القدس، وعموم المناطق الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هستيريا بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي.

يذكر أن حي الشيخ جراح يشهد منذ نحو شهرين احتجاجات يومية على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها، وتوسعت الاحتجاجات إلى أنحاء متفرقة من القدس، خاصة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

كما أدت القضية إلى تصعيد دام مع قطاع غزة استمر 11 يوماً، أدى إلى مقتل 260 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً وإلى دمار كبير في القطاع.