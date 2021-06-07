شكرا لقرائتكم خبر عن كندا.. مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث دهس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلنت الشرطة الكندية في بيان، الاثنين، عن مقتل أربعة أفراد من عائلة في كندا في حادث دهس "متعمد" بواسطة شاحنة، في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية.

واوقف المشتبه به شاب وهو في العشرين من عمره، بعد الهجوم ووجهت إليه تهمة ارتكاب أربع جرائم متعمدة ومحاولة قتل. وقال بول ويت المحقق في شرطة مدينة لندن حيث وقع الهجوم مساء الأحد "ثمة أدلة على أنه فعل متعمد ومخطط له، سببه الكراهية".