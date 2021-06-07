شكرا لقرائتكم خبر عن خطف صينيَّين يعملان في شركة تعدين في غرب النيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامي - أ ف ب

أفاد حاكم منطقة تيلابيري الواقعة في النيجر، تيجاني إبراهيم كاتييلا، بأن عاملين صينيين يعملان في شركة تعدين خطفا، ليل الأحد الاثنين.

وصرّح كاتييلا، حاكم المنطقة الواقعة في منطقة «الحدود الثلاثة» بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي أن «اثنين من الرعايا الصنيين خُطفا ليلاً (...) على يد مسلّحين في مبانغا»، القرية الواقعة في غرب النيجر.

وعادة ما تشهد هذه المنطقة هجمات لجماعات متشددة تابعة لتنظيمي «القاعدة» أو «داعش» الإرهابيين.

وأوضح الحاكم أن الصينيَّين المخطوفين «يحملان ترخيصاً بالتنقيب عن الذهب» و«سبق أن تلقيا تحذيرات (من قبل جماعات مسلّحة بضرورة مغادرة المنطقة) لكنّهما رفضا المغادرة»، مشيراً إلى عدم توافر معلومات عن هويات المهاجمين وعددهم.

وتعود أول عملية خطف لصينيين في النيجر إلى السادس من يوليو/تموز 2007 حين خُطف موظف في شركة «الهندسة النووية الصينية والبناء» التي كانت تنشط في التنقيب عن اليورانيوم في منطقة أغاديز (شمال).

وخطفه حينها متمردون طوارق من «حركة النيجريين من أجل العدالة» التي كانت تتهم الصين بمساعدة النيجر في «شراء أسلحة بهدف إخضاعهم». وأفرج عنه بعد مفاوضات شاقة استمرت أياماً عدة.