شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 14 نزيلاً فازوا بمسابقة قرآنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم العميد يعقوب يوسف بو ليلة، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة، 14 نزيلاً فازوا في مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي أطلقت خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية.

وأكد بوليلة حرص شرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، على تعزيز الوازع الديني بين النزلاء، عبر تنظيم المسابقات الهادفة، التي تسهم في عملية التأهيل الإصلاحي للنزلاء، وشغل أوقات فراغهم بشكل مثمر، وإعدادهم للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية بعد انتهاء فترة محكوميتهم وخدمة المجتمع.