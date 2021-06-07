شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المري يكرم موظفي مراكز آمر النموذجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كرم اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عدداً من موظفي مركز آمر في ا بن بطوطة مول، نظير تميزهم في أداء مهامهم وبما يسهم في إسعاد المتعاملين، مشيداً بجهودهم في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، وحثهم على الاستمرار في مسيرة العطاء وبذل قصارى الجهود للارتقاء بالمستوى الذي يليق بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في المركز يرافقه العميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، والرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، والرائد مروان بالحصا، رئيس قسم مراكز آمر.