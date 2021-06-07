شكرا لقرائتكم خبر عن تحدث كبير لنظام تشغيل «أبل».. هذا جديد «iOS 15» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أبل عن iOS 15، الذي يعد تحديثاً كبيراً يأتي بميزات قوية لتعزيز تجربة iPhone، حيث يجعل iOS 15 مكالمات FaceTime طبيعية أكثر، ويقدم ميزة SharePlay لمشاركة التجارب، ويساعد المستخدمين على التركيز وعدم التشتت من خلال طرق جديدة لإدارة الإشعارات، كما يأتي بتكنولوجيا أكثر ذكاء في الصور وميزة البحث ليتيح الوصول إلى المعلومات بسرعة. ويكشف تطبيق خرائط Apple عن طرق جديدة رائعة لاستكشاف العالم، وأُعيد تصميم تطبيق الطقس ليقدم خرائط ملء الشاشة ورسومات بيانية لبيانات الطقس، وأضاف تطبيق Wallet الدعم لمفاتيح المنازل وبطاقات الهوية، وأصبح تصفح الإنترنت باستخدام Safari أكثر سهولة مع شريط علامات التبويب الجديد ومجموعات علامات التبويب. كما يشمل iOS 15 أدوات جديدة للتحكم في الخصوصية في Siri والبريد والمزيد من الأماكن داخل النظام لحماية معلومات المستخدم.

قال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لإدارة هندسة البرمجيات في Apple: «أصبح iPhone شيئاً لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة إلى الكثير من العملاء، ونقدم في هذا العام المزيد من الطرق لتعزيز حياتنا اليومية. فنظام iOS 15 يساعد المستخدمين على البقاء على اتصال مع إمكانية مشاركة تجاربهم في الوقت الفعلي، ويمنحهم أدوات جديدة للمساعدة في الحد من التشتت والوصول إلى التركيز، كما أنه يستخدم التكنولوجيا الذكية لتعزيز تجربة الصور، بالإضافة إلى أن تطبيق الخرائط شهد تحديثات كبيرة تتيح طرقاً جديدة لاستكشاف العالم. ولا يسعنا الانتظار لنرى العملاء وهم يجرّبونه ويستمتعون به.»

أدوات للتركيز

يقدم iOS 15 أدوات قوية تساعد المستخدمين على التركيز والحد من التشتت. والتركيز هي ميزة جديدة تعمل على فلترة الإشعارات والتطبيقات بناءً على ما يريد المستخدم التركيز عليه. ويمكن للعملاء ضبط أجهزتهم لمساعدتهم على التركيز من خلال إنشاء نمط تركيز مخصص أو اختيار نمط مقترح، حيث تستخدم هذه الميزة التكنولوجيا الذكية على الجهاز لاقتراح ما يُسمح بوصول إشعاراته من أشخاص وتطبيقات. وتستند اقتراحات ميزة التركيز على السياق الذي يعيشه المستخدمون، كأن يكونوا في ساعات العمل أو في حالة استرخاء استعداداً للنوم، وعندما يتم ضبط ميزة التركيز على أحد أجهزة Apple، يتم ضبطها تلقائياً على أجهزة Apple الأخرى. ويمكن للمستخدمين إنشاء صفحات للشاشة الرئيسة تضم تطبيقات وأدوات لها علاقة بلحظات التركيز من أجل عرض التطبيقات المهمة فقط وتقليل مغريات التشتت. وعندما تقوم ميزة التركيز بحجب الإشعارات الواردة للمستخدم، يتم عرض حالته تلقائياً للآخرين في تطبيق الرسائل، لتوضح أن المستخدم لا يمكن الوصول إليه حالياً.

تجربة جديدة للإشعارات

أُعيد تصميم الإشعارات مع إضافة صور لجهات الاتصال بالنسبة للأشخاص وأيقونات أكبر حجماً للتطبيقات لتسهيل التعرف عليها. وللمساعدة في الحد من التشتت، هناك notification summary جديد يجمع الإشعارات غير الملحة ليتم توصيلها في وقت أكثر ملائمة، في الصباح أو المساء مثلاً. وباستخدام التكنولوجيا الذكية على الجهاز، يتم ترتيب الإشعارات بحسب الأولوية، حيث تظهر الإشعارات الأكثر أهمية في المقدمة، وذلك استناداً إلى تفاعلات المستخدم مع التطبيقات. ويتم توصيل الرسائل العاجلة على الفور حتى لا تذهب الرسائل المهمة إلى ملخص الإشعارات، كما يمكن بسهولة كتم صوت أي تطبيق أو سلسلة رسائل مؤقتاً لمدة ساعة أو لمدة يوم كامل.

ميزة Live Text

تستخدم ميزة Live Text التكنولوجيا الذكية على الجهاز للتعرف على النصوص داخل الصور والسماح للمستخدمين باتخاذ الإجراء الذي يريدونه حيالها. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين استخدام البحث للعثور على صورة تضم وصفة عائلية مكتوبة بخط اليد أو العثور على رقم هاتف من واجهة متجر مع خيار إجراء مكالمة لذلك الرقم. وبفضل قوة المحرك العصبي Neural Engine من Apple، يمكن لتطبيق الكاميرا أيضاً التعرف على النصوص ونسخها في الحال، مثل نسخ كلمة مرور شبكة Wi-Fi معروضة في مقهى محلي. مع ميزة Visual Look Up، يمكن للمستخدمين معرفة المزيد عن الفن الشعبي والمعالم حول العالم، والنباتات والزهور الموجودة في الطبيعة، وسلالات الحيوانات الأليفة، وحتى العثور على الكتب.

تستخدم ميزة Spotlight الآن التكنولوجيا الذكية للبحث في الصور بحسب الموقع أو الأشخاص أو المشاهد أو الأشياء الموجودة في الصور، وباستخدام Live Text تستطيع ميزة Spotlight العثور على النصوص المطبوعة والمكتوبة بخط اليد داخل الصور. تتيح ميزة Spotlight الآن إمكانية البحث داخل صور الويب وتوفر نتائج غنية جديدة كلياً للممثلين والموسيقيين والبرامج التلفزيونية والأفلام. وتبين النتائج المعززة لجهات الاتصال المحادثات التي أُجريت مؤخراً والصور التي تمت مشاركتها بل وتوضح موقع جهات الاتصال إذا تمت مشاركته من خلال ميزة تحديد الموقع.

شهدت ميزة «ذكريات» في تطبيق الصور أكبر تحديث لها على الإطلاق، حيث تتمتع بشكل جديد وواجهة تفاعلية وتكامل مع Apple Music، التي تستخدم التكنولوجيا الذكية على الجهاز لتخصيص اقتراحات الأغاني التي تبعث الحياة في الذكريات.

بتصميم جديد مع Safari

يتمتع Safari بتصميم جديد يجعل التحكم في غاية البساطة ويسهل الوصول إلى أدوات التحكم بيد واحدة. كما أن شريط علامات التبويب الجديد صغير وخفيف، ويظهر عائماً أسفل الشاشة ليتمكن المستخدمون من التمرير بين علامات التبويب بكل سهولة. كما تسمح مجموعات علامات التبويب للمستخدمين بحفظ علامات التبويب والوصول إليها بسهولة في أي وقت من خلال iPhone أو iPad أو Mac. كما أن الميزات الجديدة، مثل صفحة البداية القابلة للتخصيص وملحقات الويب في iOS، تجعل Safari أكثر قوة وتلبية لاحتياجات المستخدم الشخصية.

خرائط Apple

تلتزم Apple بإعداد أفضل الخرائط في العالم، ونظام iOS 15 يرتقي بتطبيق الخرائط إلى مدى أبعد من خلال طرق جديدة كلياً للتنقل والاستكشاف. سيتمتع المستخدمون بتفاصيل محسّنة بشكل كبير للمدن للأحياء والمناطق التجارية وتفاصيل الارتفاع والمباني وألوان الطرق الجديدة وعلاماتها والمعالم المصممة خصيصاً ونمط الليل الجديد مع ضوء القمر، كل ذلك يوفر طريقة جديدة تماماً لاستكشاف العالم من خلال تطبيق الخرائط.

عند التنقل باستخدام iPhone أو CarPlay، فإن تطبيق الخرائط يوفر تجربة ثلاثية الأبعاد للقيادة داخل المدن مع تفاصيل أكثر عن الطرق تساعد المستخدمين على رؤية التفاصيل المهمة وفهمها، مثل المسارات المخصصة للانعطاف والفواصل بين الطريقين والمسارات المخصصة للدراجات وممرات المشاة.1 يمكن لمستخدمي المواصلات العثور على المحطات القريبة بسهولة أكبر وتثبيت خطوط المواصلات المفضلة. يقوم تطبيق الخرائط بتتبع خطوط مواصلات محددة ويخطر المستخدمين عند اقتراب موعد النزول، ويمكن للمستخدمين تتبع ذلك باستخدام Apple Watch. ومع iOS 15، يمكن للمستخدمين ببساطة رفع جهاز iPhone بأيديهم، وسيقوم تطبيق الخرائط بتحديد موقعهم بكل دقة ليقدم لهم اتجاهات المشي بالتفصيل باستخدام الواقع المعزز.

تطبيق Wallet يدعم الهوية الحكومية

أضاف تطبيق Wallet من Apple دعم أنواع إضافية من المفاتيح، ليتيح الوصول إلى الأماكن التي يزورها المستخدم كل يوم بمجرد نقرة. وقد طرحت Apple الصيف الماضي مفاتيح السيارة الرقمية وكانت شركة BMW أول شركة سيارات تضيف مفاتيحها، للسماح للمستخدمين بفتح قفل السيارة بمجرد نقرة. وهذا العام، شهدت مفاتيح السيارة الرقمية تطوراً أكبر مع دعم تكنولوجيا النطاق فائق العرض، حتى يتمكن المستخدمون من فتح قفل السيارات المدعومة وتشغيلها بكل أمان ومن دون إخراج iPhone من جيوبهم أو حقائبهم.5 كما يمكن استخدام iPhone لفتح باب المنزل أو المكتب أو حتى غرفة الفندق، وكل ذلك من خلال مفاتيح مخزنة في تطبيق Wallet. 6

في وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن المستخدمون المقيمون في الولايات المشاركة من إضافة رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الصادرة من الولاية إلى تطبيق Wallet. وتعمل إدارة أمن النقل على إعداد نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات بحيث تكون أول مكان يستخدم فيه العملاء بطاقات الهوية الرقمية في تطبيق Wallet. ويتم تشفير بطاقات الهوية في تطبيق Wallet وتخزينها بأمان في العنصر الآمن، وهي تكنولوجيا الأجهزة نفسها التي توفر الخصوصية والأمان في Apple Pay.

ميزات خصوصية جديدة

يقدم iOS 15 المزيد من أدوات التحكم في الخصوصية للمساعدة في حماية معلومات المستخدم. من خلال التعرف على الكلام على الجهاز تتم معالجة الصوت المتعلق بطلبات Siri بالكامل على iPhone بشكل افتراضي،7 ويتحسن الأداء بشكل كبير كما أن ميزة حماية خصوصية البريد تمنع المرسلين من معرفة ما إذا كان قد تم فتح الإيميل أم لا، وتُخفي عناوين IP بحيث لا يعرف المرسل موقع المستخدم أو يستخدمه لإعداد ملف شخصي عنه. وتقدم ميزة تقرير خصوصية التطبيقات لمحة عامة عن كيفية استخدام التطبيقات إذن الوصول إلى الموقع أو الصور أو الكاميرا أو الميكروفون أو جهات الاتصال الذي حصلت عليه في آخر سبعة أيام، والنطاقات الأخرى التي يمكن أن تصل تلك المعلومات إليها.

تصميم جديد لتطبيقي الطقس والملاحظات

يقدم تطبيق الطقس المزيد من أساليب العرض باستخدام رسومات بيانية ملء الشاشة لبيانات الطقس ومخططات ديناميكية تتغير بحسب الظروف. كما أن الخلفيات المتحركة التي تتميز بتصميم جديد في غاية الروعة تعكس بدقة موقع الشمس وهطول الأمطار، وتسلط الإشعارات الضوء على أوقات بدء هطول الأمطار أو تساقط الثلوج وأوقات توقفها.

وأضيف إلى تطبيق الملاحظات إمكانية استخدام علامات ينشؤها المستخدم لتسهيل وتسريع تصنيف الملاحظات، كما تسمح ميزة الإشارات لأعضاء الملاحظات المشتركة بإخطار بعضهم البعض بالتحديثات المهمة. وتوضح طريقة عرض «النشاط» الجديدة كلياً ما تم مؤخراً في الملاحظات المشتركة.