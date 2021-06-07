شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد اند بورز وداو على بعد نقطة واحدة من المستويات القياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 جلسة التداول في بورصة وول ستريت على انخفاض طفيف الاثنين بينما يترقب المستثمرون أنباء بشأن حد أدنى عالمي لضرائب الشركات واستمرار مخاوف التضخم ونقص في العوامل التي تحرك السوق.

وانضم داو جونز إلى ستاندر اند بورز في الإغلاق على انخفاض في حين أنهى ناسداك الجلسة مرتفعا. ومع هذا فإن ستاندرد اند بورز وداو جونز يبقيان على بعد نقطة مئوية واحدة من مستويات إغلاقهما القياسية المرتفعة.

واتفقت مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة في العالم السبت على مساندة حد أدنى عالمي لضريبة الشركات لا يقل عن 15 بالمئة، وهو تحرك وصفته وزيرة الخزانة الأمريكية بأنه «تعهد مهم لم يسبق له مثيل» لإنهاء سباق نحو القاع بين أنظمة الضرائب حول العالم.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 127.01 نقطة،أو 0.37 بالمئة، إلى 34629.38 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 3.37 نقطة، أو 0.08 بالمئة، لينهي الجلسة عند 4226.52 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 67.23 نقطة، أو 0.49 بالمئة، إلى 13881.72 نقطة.

الأسهم الأوروبية

سجلت سوق الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة، الاثنين بدعم من جولة أخرى من المكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات طغت على انخفاضات في الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية أثارتها بيانات تصدير متشائمة من الصين.

وصعد مؤشر أسهم شركات صناعة السيارات ومكوناتها 0.9 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار 2015، موسعا مكاسبه للأسبوع الماضي التي بلغت 5.3 بالمئة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.2 بالمئة بينما يترقب المستثمرون الآن اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم بنوك منطقة اليورو في مجملها بينما استقرت عوائد السندات الحكومية قرب أدنى مستوياتها في شهر قبيل اجتماع المركزي الأوروبي يوم الخميس الذي من المتوقع أن يتمسك فيه صانعو السياسة النقدية بموقفهم التيسيري.

وهبط مؤشر أسهم شركات التعدين الأوروبية 1.6 بالمئة مع تراجع أسعار النحاس بعد نمو أبطأ من المتوقع في الصادرات الصينية أثار قلقا من ضعف الطلب على المعدن الأحمر.

وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز 0.3 بالمئة مع تراجع أسعار الخام قبيل محادثات هذا الأسبوع بين إيران وقوى عالمية حول اتفاق نووي من المنتظر، في حال إبرامه، أن يعزز إمدادات النفط.