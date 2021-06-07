شكرا لقرائتكم خبر عن «بتكوين» تسجل نزوحاً قياسياً للتدفقات في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك – رويترز

أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات المشفرة نشرت، الاثنين، أن صناديق ومنتجات «بتكوين» شهدت نزوحاً قياسياً للتدفقات الأسبوع الماضي، مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أكبر عملة مشفرة في العالم.

وبلغت التدفقات النازحة من بتكوين 141 مليون دولار في الأسبوع الماضي، في الرابع من يونيو /حزيران الجاري، وهو ما يمثل 8.3% من صافي التدفقات التي استقطبتها هذا العام. ومنذ بداية العام، ما زالت بتكوين تظهر اجتذاب تدفقات قدرها 4.2 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن قطاع العملات المشفرة ككل عانى نزوحاً للتدفقات بلغ 94.2 مليون دولار الأسبوع الماضي.

وتراجعت بتكوين في أواخر التعاملات اليوم 0.6% إلى 35591 دولاراً. وعلى مدار شهر مايو /أيار الماضي، هبطت العملة الرقمية 35.4%. ومنذ بداية يونيو /حزيران انخفضت بتكوين 4.8%.

وعلى النقيض، استمرت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، في اجتذاب تدفقات بلغت 33 مليون دولار الأسبوع الماضي. ومنذ بداية العام بلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق إيثر مليار دولار.