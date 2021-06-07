شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصى بتوصيل الإنترنت لقرى مركزى شبراخيت وإيتاى البارود بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن سرعة الموافقة على توصيل كابل الإنترنت لجميع قرى مركزى شبراخيت وآيتاى البارود بالبحيرة.

واستعرضت النائبة فايزة صالح، طلب الإحاطة، موضحة أنه جاء بناء على الشكاوي العديدة من أولياء الأمور طلبة الثانوية وجميع مراحل التعليم وفي ظل استخدام التابلت في العملية التعليمية والأون لاين، خاصة أن الأهالى قاموا بالاشتراك وتقديم طلبات ولم تتخذ الإجراءات.

وأوصت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بتوصيل وتوفير الانترنت بقرى مركزي شبراخيت وإيتاي البارود بالبحيرة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توافر شبكات أرضية وإنترنت بأغلب قرى أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وطالب العرجاوي، بسرعة إدخال شبكات أرضية وانترنت وخطوط أرضي، في قري مركز أبو حمص، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.