شكرا لقرائتكم خبر عن 16 توصيات لزراعة البرلمان لصناعة الدواجن تشمل قاعدة بيانات وتنظيم الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، إلى عدد من التوصيات الهامة، لمواجهة معوقات صناعة الدواجن والعمل على تطويرها.

وتضمنت التوصيات، البحث عن آلية لإعداد قاعدة بيانات سليمة لقطاع الدواجن لاتخاذ قرارات سليمة وفقا لمعلومات دقيقة، وكذلك تنظيم عملية استيراد الدواجن لحماية صناعة الدواجن المحلية، ووضع الية لدخول صغار المنتجين باتحاد منتجى الدواجن.

كما تضمنت التوصيات، بحث آلية وجود فروع لاتحاد منتجى الدواجن فى المحافظات خاصة ذات الكثافة فى تلك الصناعة، وكذلك تسهيل إجراءات ترخيص المزارع واعداد حوافز تشجيعية لمن يسعى للترخيص.

وأيضا أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة لدراسة صندوق التعويضات بوزارة الزراعة لبحث الأموال الموجودة به والية للصرف فى الأغراض التى أنشئ من أجلها الصندوق لتطوير صناعة الدواجن ومواجهة الامراض الوبائية.

وكذلك تضمنت التوصيات، تفعيل الزراعات التعاقدية، لزيادة انتاج الذرة الصفراء المستخدمة فى الاعلاف، ودراسة استيراد اقماح بمستوى وأسعار اقل لدخولها فى الاعلاف لتقليل الأسعار، وتفعيل الرقابة على تداول الادوية البيطرية، لوقف تداول أى أدوية بيطرية غير مسجلة.

كما أوصت اللجنة، ببحث مدى أهمية الإبقاء على تسجيل الأدوية البيطرية فى وزارة الصحة، أو نقل ذلك الاختصاص للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

وكذلك أوصت، بتفعيل دور مراكز البحوث فى تطوير صناعة الدواجن، وتفعيل دور الإعلام فى تغيير النمط الاستهلاكى للمواطنين من الاعتماد على الدواجن الحية إلى الدواجن المجمدة والمبردة، لما لذلك من اثر طيب على صحة المواطن، أسوة بما تم من حملات توعية بشأن الاعتماد على الألبان المعبأة بدلا من الألبان السائبة.

وأوصت أيضا، بحل مشكلات منتجى البيض ودعمهم فى الصادرات، وكذلك تشكيل لجنة لتخطيط صناعة الدواجن، واعداد خطة زمنية لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بحظر الدواجن الحية.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على أن الدولة عازمة على دعم ذلك القطاع لتحقيق المطلوب منه لتغطية الاحتياج المحلى وزيادة حجم التصدير بما يساعد على توفير العملة الصعبة وسد عجز الموازنة.

وناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للنهوض بصناعة وتربية وإنتاج الدواجن، ووجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار.

وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية صناعة الدواجن فى مصر، فى تحقيق الأمن الغذائى، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة لدعم ذلك القطاع الهام، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية فى توفير احتياجات المواطنين من البروتين، وتعويض النقص فى اللحوم الحمراء.

وأوضح الحصرى، أن هناك عدد من المعوقات، تواجه ذلك القطاع، مثل عدم توحيد منظومة الإجراءات، وعدم تطوير القطاع، وعدم توافر السلالات الجيدة واعداد الدراسات اللازمة والاشراف البيطرى، بالإضافة إلى غياب دور البورصة فى ضبط الأسعار.

واستعرض النائب عبد الله لاشين، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن وجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار، مؤكدا أن لديه معلومةوصلته عن طريق صغار المنتجين، بشأن البيض المائدة، تفيد بتورط كبار المنتجين المتحكمين فى البورصة، فى تحديد أسعار البيض.