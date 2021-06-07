ظريف: ملتزمون بالاتفاق النووي وحان الوقت لتغيير سياسة أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - ( د ب ا)

أشار وزير الخارجية الإيراني إلى التزام بلاده بالاتفاق النووي، مؤكدا بان الوقت قد حان لتغيير سياسة أمريكا.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الاثنين: لازال من غير المعلوم هل أن الرئيس الاميركي جو بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن مستعدان لدفن سياسة الضغوط القصوى التي فرضها دونالد ترامب الرئيس الاميركي السابق ومايك بومبيو وزير خارجيته ام لا"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأشار وزير الخارجية الايراني الى سياسة الارهاب الاقتصادي الاميركي واضاف: ليس من المعلوم أيضا هل أن بايدن وبلينكن على استعداد للتخلي عن الارهاب الاقتصادي كاداة في المفاوضات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 في منتصف عام 2018، وفرضت عقوبات قاسية على إيران.

وقالت إدارة بايدن أنها مستعدة للعودة للأتفاق حال التزمت به إيران.