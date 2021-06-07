ولي العهد يلتقي وزير الخارجية البريطاني

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في مكتبه بنيوم، أمس، وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تم بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها. وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير التجارة ماجد القصبي. فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين.



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