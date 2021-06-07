لجنة البث النيجيرية تضع قواعد جديدة لـTwitter

ذكرت الحكومة النيجيرية أن لجنة البث الوطنية، بدأت وضع مسودة قواعد جديدة سوف تلزم شركة تويتر بالحصول على ترخيص للعمل، بعدما حظرت الحكومة المنصة في البلاد. وأفاد بيان للجنة على موقع فيسبوك بأنها أمرت القنوات بوقف «رعاية تويتر على الفور» ووقف استخدام شركة التواصل الاجتماعي كـ«مصدر لجمع المعلومات للأخبار والبرامج»، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء. وقالت اللجنة: «سوف يكون من غير الوطني على أي جهة بث في نيجيريا مواصلة التعامل مع تويتر الموقوف كمصدر للمعلومات، وبالتالي الإذعان الصارم إلزامي». وظل حساب اللجنة على تويتر نشطا وعليه 25 ألف متابع. ويأتي الأمر الصادر عن لجنة البث الوطنية، عقب حظر الحكومة تويتر يوم الجمعة، بعدما حذفت شركة تويتر ومقرها سان فرانسيسكو تغريدة هدد فيها الرئيس محمدو بوهاري باتخاذ إجراءات صارمة، ضد التمرد الانفصالي.



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