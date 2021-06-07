فيما نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي القول للصحفيين في فيينا، إنه قد يتم تقليص عمل مفتشي الوكالة في إيران بصورة أكبر إذا ما انتهى أجل اتفاقية المراقبة المؤقتة المعمول بها حاليا في 24 يونيو دون التوصل إلى حل بشأن الاتفاق النووي. أكد جروسي مجددا أن إيران لا تتعاون مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على جزيئات يورانيوم صناعي قبل عقود في العديد من المواقع غير معلنة. وتجري وكالته مشاورات مع نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي بهذا الشأن. إلا أن جروسي طالب إيران بمزيد من التحرك، وأكد أهمية أن تؤدي المشاورات إلى نتائج، مضيفا أن على إيران التحلي بالشفافية وتقديم المعلومات من أجل بناء الثقة.



كانت هذه تفاصيل خبر إيران ترفض التعاون مع مفتشي الوكالة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.