إعادة نافالني إلى السجن بعد تعافيه

أفادت وكالة «تاس» الروسية بأنه تمت إعادة المعارض أليكسي نافالني إلى السجن الأصلي الذي كان يمضي فيه عقوبته، وذلك بعد تعافيه بمستشفى تابع لأحد السجون من تداعيات إضرابه عن الطعام. ونقلت الوكالة عن ممثل للمؤسسة العقابية رقم2 في بلدة بوكروف القول، إنه تمت إعادة نافالني للمؤسسة. وأنهى نافالني، 44 عاما، في أبريل الماضي إضرابا عن الطعام استمر ثلاثة أسابيع، بعد ما ناشده الأطباء تناول الطعام خوفا على حياته. وكان نافالني نجا من محاولة تسميم بغاز أعصاب، وتم نقله لتلقي العلاج في ألمانيا. وقد عاد إلى روسيا منتصف يناير، حيث اعتقل على الفور. وخسر أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 20 من فبراير استئنافا ضد حكم قضائي بتحويل عقوبة كانت صدرت مع إيقاف التنفيذ بحقه عام 2014 إلى سجن فعلي لخرقه شروط المراقبة لكونه كان في ألمانيا لتلقي العلاج.



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