طالبان: الأمان للعاملين مع القوات الأجنبية

في إعلان غير متوقع، دعت حركة «طالبان» المسلحة الأشخاص الذين كانوا يعملون مع القوات الأجنبية في أفغانستان ألا يغادروا البلاد مع انسحاب القوات الأجنبية. وقالت إنهم سيكونون في أمان إذا أبدوا ندمهم على أفعالهم السابقة. وجاء في بيان الحركة «لا يجب لأحد أن يترك البلاد حاليا، فالإمارة الإسلامية لن تزعجهم». قد عمل عشرات الآلاف من الأفغان مع القوات الدولية خلال الأعوام العشرين الماضية كمترجمين فوريين وأفراد أمن ومساعدين بقدرات أخرى، وهم يخشون انتقام «طالبان» فور رحيل القوات الأجنبية، لذلك تقدم الكثير منهم بطلبات للحصول على تأشيرات خاصة، لمغادرة البلاد. يذكر أن هناك الكثير من الدول - ومن بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا - لديها برامج لإعادة توطين الموظفين المحليين الذين عملوا معها. وبحسب بيانات الخارجية الأمريكية، فإن الطلبات الخاصة بنحو 18 ألف أفغاني، يسعون للحصول على تأشيرة هجرة خاصة، ما زالت معلقة في الوقت الحالي بالسفارة في «كابول».



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