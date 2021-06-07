غويتا يؤدي اليمين رئيسا انتقاليا لمالي

وتابع «أؤكد للمنظمات الإقليمية والإقليمية والمجتمع الدولي أن مالي ستفي بجميع التزاماتها من أجل مصالح الأمة العليا». وتعهد بتنظيم «انتخابات ذات مصداقية ونزيهة وشفافة بموجب المواعيد المقررة»، في إشارة إلى المهلة النهائية للانتخابات، التي حددتها الحكومة الانتقالية بحلول فبراير 2022. وحضر عشرات من ضباط الجيش الاحتفال، وعلا التصفيق عدة مرات خلال خطاب غويتا، فيما تواجدت قوات بالملابس القتالية في محيط المكان.
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