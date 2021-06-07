الحوثيون يلغمون ممرات السفن بألغام إيرانية مثبتة

كشفت القوات المشتركة في اليمن، اليوم، عن شبكة ألغام بحرية مثبتة بقاع البحر الأحمر، حيث كانت مجهزة لتفخيخ مساحات واسعة أمام حركة السفن الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة الدولية في المنطقة. وترتبط الأغام البحرية بأحد الأسلحة المعروفة لدى الحرس الثوري الإيراني.



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