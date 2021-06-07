الهند تتخذ قرارات جديدة بشأن كورونا

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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، قرارات جديدة بشأن مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مودي إن الحكومة الهندية ستوفر لقاحات ضد مرض كوفيد-19 لجميع الراشدين فيما بدأت العاصمة نيودلهي والمركز المالي بومباي تخفيف القيود مع تراجع عدد الإصابات بالوباء.شهدت الدولة، التي تعد 1,3 مليار نسمة، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ أرقاماً قياسية بالنسبة للوفيات والإصابات في أبريل ومايو لتصبح ثاني دولة أكثر تضرراً في العالم بعد الولايات المتحدة مع ما يقارب 29 مليون إصابة.

وكانت السلطات في نيودلهي وبومباي وكذلك في مدن وولايات أخرى فرضت قيوداً على حركة التنقل والأنشطة.

ووسعت الحكومة حملة التطعيم من الفئة العمرية لما فوق 45 عاماً إلى كل البالغين فوق سن 18 عاماً اعتباراً من مايو.

وقال مودي، في خطاب متلفز «كل الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً سيحصلون على لقاحات مجانية»، معلناً بدء البرنامج في 21 يونيو.

وأوضح مودي أن عملية التلقيح «ستعود إلى يدي الحكومة المركزية».

وأضاف مودي أن الإمدادات ستزيد قريباً لأن لقاحات أخرى باتت في مراحل متقدمة من التجارب في الهند.

وأعطت البلاد نحو 233 مليون لقاح حتى الآن، لكن الخبراء يقولون إنه يجب تسريع البرنامج من أجل محاربة انتشار الفيروس بشكل أفضل.

جاء إعلان رئيس الوزراء بعد أن رفعت نيودلهي وبومباي بحذر بعض قيود الإغلاق لكنهما حذرتا السكان من أن عليهم البقاء متيقظين في مواجهة الوباء.

وأعادت بعض المتاجر والمراكز التجارية في نيودلهي فتح أبوابها وكانت خدمات المترو في المدينة تعمل بقدرة 50%. سرعان ما امتلأت الطرقات بالسيارات لكن بعض مناطق التسوق المحلية كانت هادئة.