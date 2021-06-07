الجزائر تدخل مرحلة الصمت الانتخابي… وهدوء في الشارع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ 9 ثواني

دخلت الجزائر مرحلة الصمت حتى 12 يونيو وهو موعد فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين. ويسود جو طبيعي في الشوارع بينما شهدت الأيام الماضية احتدام في المنافسة بين المرشحين.

ووضعت الحملة الانتخابية أوزارها، وسط إجماع على وصف المشهد السياسي العام بالبارد، الذي يخيم عليه عدم مبالاة المواطن بالسياسة وهمومها بشكل عام.

ويجري التعبير عن هذا التذمر بشكل صريح في شوارع الجزائر العاصمة، لا سيما في ملامح الناس، والبسطاء تحديداً.

وتبلغ مساحة الجزائر أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع، وهي أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكانها اليوم حوالي 45 مليون نسمة، 80 في المئة منهم شباب.

وفيما تظل جولة واحدة في الشارع الجزائري غير قادرة على تلخيص مجمل مواقف الجزائريين حيال الانتخابات، لكن ثمة مطالب تبرز بإلحاح، وعلى رأسها التشغيل، لا سيما أن معدل البطالة في البلاد يناهز 18 في المئة.