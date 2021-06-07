نافالني من المستشفى إلى السجن من جديد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلنت السلطات الروسية أنها أعادت نقل المعارض الروسي المحتجز أليكسي نافالني إلى مكان اعتقاله المعتاد من مستشفى السجن، حيث كان يخضع للمراقبة بعد تنفيذه إضراباً عن الطعام.

ونقلت وكالة “تاس” للأنباء عن متحدث باسم دائرة السجون الروسية، أن “المدون نافالني نقل إلى سجن بوكروف”. ولاحقاً، أكد أنصار المعارض هذه المعلومة عبر “تويتر”.

وذكرت وكالة “ريا نوفوستي” أن نافالني ظهر أيضاً عبر تقنية الفيديو من مكان اعتقاله خلال جلسة عقدت للنظر في إحدى شكاواه ضد إدارة السجون، التي يتهمها بفرض “رقابة” على الصحف التي يتلقاها.

وقالت وكالات الأنباء الروسية، إن المعارض سحب هذه الشكوى.

وسجن نافالني لدى عودته من ألمانيا، حيث أمضى نقاهة إثر محاولة تسميمه، وحُكم عليه بالسجن عامين ونصف عام، في قضية تزوير تعود إلى عام 2014، ويؤكد أنها ذات خلفية سياسية.

ومذاك الوقت، يمضي نافالني (45 سنة) عقوبته في منطقة فلاديمير التي تبعد 100 كيلومتر من موسكو.

يشار إلى أن نافالني كان قد نفذ في أبريل (نيسان) إضراباً عن الطعام استمر 24 يوماً، تنديداً بظروف اعتقاله في سجن بوكروف، ومنذ سجنه، تجهد السلطات للقضاء على حركته المعارضة.