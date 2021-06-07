فيديو يحبس الأنفاس.. الأرض تبتلع عدداً من السيارات في “القدس”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2021 10:48 مساءً

"خسف" في موقف سيارات في القدس

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوثق لحظة خسف “انهيار أرضي”، يبتلع بعض المركبات في موقف للسيارات تابع لمستشفى “شعاري تصيدق” الإسرائيلي في القدس المحتلة.

ونجم عن الانهيار الذي لم تحدد اسبابه بعد فتح حفرة كبيرة على الطريق في ساحة انتظار السيارات في المستشفى.

وذكرت مصادر محلية أنه يعمل 8 طواقم من الإطفاء والإنقاذ في الموقع، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وتجري عمليات البحث لتحديد مكان الأشخاص المحاصرين أو الضحايا، وكذلك تحديد موقع المركبات التي يشتبه في دفنها.

وتم الإعلان عن خطورة المنطقة وطالبت الشرطة الاسرائيلية بالابتعاد عن المكان “خشية انهيار المزيد من الأجزاء في ساحة انتظار السيارات”.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم رجال الإطفاء وأفراد الإنقاذ من وحدة الإنقاذ الخاصة في منطقة القدس بإجراء مسح باستخدام أنظمة مخصصة في منطقة المجرى لاستبعاد وجود أشخاص محاصرين محتملين.