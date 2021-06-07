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ظريف: حان وقت تغيير السياسات!

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ 58 دقيقة

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي لكنه شكك بعزم الإدارة الأمريكية على إنهاء سياسة “الضغط الأقصى”.

وقال ظريف في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر:

“يبقى من غير الواضح ما إذا كان الرئيس جو بايدن وأنتوني بلينكن على استعداد لدفن سياسة الضغط الأقصى الفاشلة التي طبقها ترامب وبومبيو ووقف استخدام الإرهاب الاقتصادي في المساومة على النفوذ”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: “إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، اقرأوا الفقرة 36 فحسب”، على حد تعبيره.

ودعا ظريف أمريكا إلى تغيير سياساتها وقال في نهاية تغريدته: “حان وقت تغيير الخطاب”، حسب قوله.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وطهران تقاربا مع تولي بايدن السلطة إذ يجري الطرفان محادثات في العاصمة النمساوية فيينا بشان العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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