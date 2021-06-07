أنتوني بلينكن: نبحث مع ألمانيا سبل تعويض خسائر أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن تبحث مع ألمانيا سبل التعويض عن الخسائر التي ستتكبدها أوكرانيا جراء تشغيل خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2”.

وقال بلينكن أثناء جلسة الاستماع أمام مجلس النواب الأميركية، اليوم الاثنين، إن “إتمام مد خط الأنابيب أمر واقع”. وتابع: “الآن جلست ألمانيا إلى طاولة المفاوضات، ونحن نعمل معها على دراسة ما يمكن فعله لضمان حفاظ أوكرانيا على الأموال التي قد تخسرها في المستقبل بسبب التفاف خط الأنابيب هذا على أراضي أوكرانيا، وكذلك ضمان عدم قدرة روسيا على استخدام الغاز أداة للضغط أو سلاحا ضد أوكرانيا أو أي جهة أخرى”.

وأعرب بلينكن عن ثقته بأن “هناك سبلا لتحقيق ذلك”. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تستبعد إعادة النظر في قرارها إعفاء شركة Nord Stream 2 AG الروسية الأوروبية المشتركة التي تنفذ مشروع “السيل الشمالي 2″، من العقوبات.

وأعلنت واشنطن سابقاً عن إعفاء الشركة المذكورة ومديرها الألماني ماتياس فارنيغ من العقوبات في مايو الماضي، لكنها أعلنت في الوقت ذاته عن فرض عقوبات جديدة على سفن وشركات روسية مشاركة في تنفيذ المشروع.