الذهب يرتفع عند تسوية تعاملات الإثنين إلى 1898.80 دولار للأوقية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الإثنين، مع رصد مخاوف تسارع التضخم وبعد تعليقات متعلقة بمعدلات الفائدة الأمريكية.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” قد ذكرت أنه في حال ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة فإن الأمر سيكون يمثابة ميزة إضافية.

وأضافت في تصريحات أمس الأحد: “مقترح الرئيس جو بايدن للإنفاق البالغ قيمته 4 تريليونات دولار سيكون إيجابيًا للدولة، حتى إذا تسبب في زيادة أسعار الفائدة”.

ويترقب المستثمرون تسارع التضخم في الولايات المتحدة، وسط رصد لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمتوقع صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.4% أو 6.80 دولار ليصل إلى 1898.80 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% ليسجل 89.25 نقطة في الساعة 8:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن صعد لمستوى 90.301 نقطة في وقت سابق من التعاملات.