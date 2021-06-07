لو دريان: فرنسا قلقة إزاء تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى “قلق فرنسا العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا على طول خط التماس” بين طرفي النزاع المسلح في منطقة دونباس.

وأشار لو دريان في بيان إلى ضرورة مشاركة جميع أطراف النزاع في ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وأهمية مواصلة العمل ضمن إطار “صيغة النورماندي” المنخرطة فيها روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا.

كما ذكرت الخارجية الفرنسية أن لو دريان أكد أيضا “تطلع فرنسا إلى المساهمة في وقف التوتر في العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان ومعالجة المسائل المتعلقة بالنزاع الذي وقع بين البلدين الخريف الماضي”.

وأضافت أن الوزير أكد “عزم فرنسا على أن تواصل بالتنسيق المكثف مع روسيا أنشطة رؤساء مجموعة مينسك للتسوية في قره باغ، ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

جاء ذلك عقب بحث لو دريان ونظيره الألماني هايكو ماس في اتصال هاتفي مع نظيرهما الروسي سيرغي لافروف الوضع في أوكرانيا.